عطلة عائلية مثالية في جزر المالديف

سمعت وقرأت عنها كثيراً، وقررت أن أقضي عطلة عائلية هناك ولكنني لم أتخيل ما وجدته من سحر وخيال، حيث كانت واحدة من أجمل الوجهات السياحية في العالم ذات الطبيعة الخلابة برمالها البيضاء ومياهها الكريستالية وسمائها الزرقاء الصافية وجزرها المرجانية المذهلة، إنها جزر المالديف، حيث قضيت عطلة من 4 أيام تمنيت أن لا تنتهي.

المالديف هي جزر صغيرة تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي، وهي دولة مسلمة حيث إن معظم سكانها مسلمون، ويمر عليها خط الاستواء جنوبا، وكان يسميها العرب قديما ذيبة المَهَل أو محلديب ويُرجح أنه قد تم تحريفه وأصبح ينطق مالديف.

وتتميز المالديف بجمالها الطبيعي، المتمثل في محيطها الأزرق وشواطئها البيضاء المصحوبة بالهواء النقي، لذلك، فهي تعد واحدة من أفضل الوجهات المثالية لممارسة مختلف أنواع الرياضات المائية، كالسباحة وصيد الأسماك والغوص والغطس والتزلج على الماء وركوب الأمواج عن طريق القوارب الشراعية، والتزحلق على الماء، فسنوياً تجذب الطبيعة المالديفية الخلابة، السياح من كل حدب وصوب، ولهذا، يعد القطاع السياحي أكبر مولد لإيرادات الدولة.

بعد رحلة استغرقت نحو أربع ساعات هبطت الطائرة في مطار ماليه (عاصمة المالديف)، ولم نجد أي تعقيدات في إجراءات الدخول بل وجدنا أنفسنا أمام ترحيب وتسهيلات من قبل موظفي المطار وانتهت إجرءات التأشيرة والدخول في وقت طبيعي بل أن وجود الأطفال معنا سرع في ذلك.

موظف ينتظرنا في الخارج ويقودنا مشياً على الأقدام لدقائق معدودة لنصل إلى رصيف ينتظرنا فيه يخت فاخر وهو مخصص للمنتجع الذي سنقيم فيه وهو وسيلة نقل مدفوعة الأجر عند حجزك في المنتجع، ولمدة تقارب 40 دقيقة استمتعنا بمشاهدة الجزر والمناظر الطبيعية، لنصل إلى وجهتنا، "وان آند أونلي ريثي راه".

عند نزولنا من اليخت شعرنا بأننا في عالم آخر، لوحة من الجمال، أفق البحر يلامس السماء، الأشجار تتمايل على الأرض، عالم من الخيال، إنه الملاذ الحقيقي للهروب من المدينة وصخبها.

في الطريق إلى الفيلا الخاصة بنا وهي واحدة من نحو 96 فيلا جميعها وضعت بشكل منعزل على طول الشاطئ مع حديقة رائعة من الخضرة الاستوائية، وكل فيلا من هذه الفلل منفصلة عن الأخرى تحمل خصوصية متفردة وكأن ساكنها يعيش في جنة منفصلة، بالإضافة إلى ما توفره من متعة واسترخاء وما فيها من فخامة، حيث التصميم من الداخل يحمل عنوان الروعة والإبداع، أثاث فخم وأناقة عصرية وتوظيف نموذجي غريب لعناصر الطبيعة ومكوناتها من خشب الساج والحرير والأعشاب البحرية حتى تشعر كأنك مقيم بين أحضان الطبيعة وفى ضيافتها الخاصة. ومع كل هذا الجمال تمنحك الفلل إطلالة على شاطي ء منعزل خاص بك حيث تتميز الفلل بحمامات سباحة خاصة.

إلى جانب الراحة والاسترخاء التي تعيشها في منتجع "وان آند أونلي ريثي راه"، فهناك قائمة طويلة من الأنشطة، مثل الغوص ومشاهدات الكائنات البحرية والمرجان وهو ما استمتعنا به كثيراً، إضافة إلى أنه يمكنك ركوب البحر والاستمتاع برحلة الغروب الساحر وصيد الأسماك.

وفي المياه البلورية يمكن الاستمتاع بالسباحة وإلى جانبك الأسماك وبعض الأحيان تجد أسماك القرش.

وكان الأطفال في قمة السعادة والاستمتاع في كل الأوقات والمرافق حيث تستمتع العائلة بخيارات عائلية كثيرة ومنها التجول في أرجاء الجزيرة والتنقل في أنحائها ومرافقها بالدراجات الهوائية، كما كان لنا بعض الخصوصية عندما يطلب الأطفال قضاء وقت في النادي المخصص للأطفال حيث المسبح المخصص لهم والمربيات المتخصصات والألعاب والأنشطة الترفيهية والتعليمية التي يوفرها لهم المنتجع.

وتعد الجزر الساحرة في المالديف المقصد المثالي لقضاء رحلة عائلية، أو رحلة شهر عسل رومانسية لما توفره جزر المالديف من أجواء شاعرية وشواطئ ساحرة ورحلات بحرية وسهر وعشاء على أضواء الشموع أو تحت النجوم.