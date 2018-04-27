دبي من أفضل 10 مدن شاطئية في العالم

صنفت صحيفة تليغراف البريطانية دبي من بين أفضل 10 مدن شاطئية في العالم.

وذكرت الصحيفة أن دبي تتمتع بشواطئ ساطعة، تجذب غالبية زائريها إلى الفنادق من فئة خمس نجوم المطلة عليها. وأشارت إلى أن شواطئ دبي ذات الرمال البيضاء تتمتع بدفء طوال العام. وأوضحت الصحيفة أنه ليس فقط من يملكون إمكانات الإقامة في فنادق خمس نجوم هم الذين يستطيعون الاستمتاع بشواطئ دبي، حيث إن فيها شواطئ مفتوحة مجانية أيضاً، وهي لا تقل جمالاً ودفئاً عن الشواطئ الخاصة للفنادق.

وشملت القائمة كيب تاون في جنوب إفريقيا، وأثينا باليونان، ونيويورك ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة، وبرشلونة في إسبانيا، وريو دي جانيرو في البرازيل، وسيدني في أستراليا، ونيس في فرنسا، وهونغ كونغ في الصين.

من جانب آخر صنفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية فندق شانغريلا دبي في المرتبة الثالثة عالمياً، لأفضل صالات الألعاب الرياضية في الفنادق. وقالت «سي إن إن» إن فندق شانغريلا دبي يحتوي على صالات رياضية متنوعة، وملاعب أسكواش وتنس، وجاكوزي، وغرف البخار، وصالة مخصصة للتمارين الرياضية، وحمام سباحة علوي يطل على برج خليفة.