ما لا تعرفه عن هندوراس لؤلؤة الكاريبي

وقعت دولة الإمارات وجمهورية هندوراس اليوم - بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي - مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والعادية، ولمدة بقاء تصل إلى 90 يوما.

وتتيح هذه المذكرة لمواطني الدولة زيارة هندوراس دون الحصول على تأشيرة دخول وزيارة الأماكن السياحية بها، وهذه لمحة عن أشهر الوجهات السياحية في هذا البلد المطل على الكاريبي.

هندوراس هي دولة من دول أميركا الوسطى، يحدها من الشمال البحر الكاريبي، ومن الشمال الغربي دولة غواتيمالا، ومن الجنوب الغربي السلفادور، ومن الجنوب نيكاراجوا والمحيط الهادئ.

وتشتهر هندوراس بإنتاج الموز، وهي دولة فقيرة ينخفض فيها معدل دخل السكان، ويعمل أكثر من نصف قاطنيها في الزراعة، وتبلغ نسبة العاطلين فيها ربع عدد سكانها تقريباً، ويُعد الموز مصدر الدخل الرئيسي في البلاد. ويقوم عدد كبير من السكان بزراعته في الأراضي المنخفضة الشمالية على امتداد البحر الكاريبي.

ويربي كثيرٌ من الناس الأبقار في الجبال الداخلية، ويزرعون الفاصوليا والبن والذرة الشامية. وتيجوسيجالبا هي العاصمة وكبرى المدن في البلاد، وتقع في منطقة الجبال الداخلية.

المناخ

يختلف المناخ السائد من الاستوائي في المناطق المنخفضة إلى المناطق المعتدلة في الجبال. والمناطق الوسطى والجنوبية هي أكثر حرارة وأقل رطوبة نسبيا من الساحل الشمالي.

تشغل الجبال أكثر من نصف ارضها، ويصل ارتفاع بعض قممها إلى 2700 متر، وتنتشر السهول في الشمال والشرق حيث تنحدر مياه أنهارها القصيرة إلى خليج هندوراس، والمناخ ينتمي إلى الطابع المداري الرطب، غير أن الارتفاع عدل من حرارتها، ففي المناطق المنخفضة ترتفع الحرارة وتزيد الأمطار وتنمو بها الغابات المدارية وحشائش السافانا.

وتعتبر الهندوراس من أكثر الأماكن السياحية جذباً للسياح طوال العام لما تتمتع به من مقومات طبيعية رائعة، فهي تحتوي على ثاني أكبر حاجز مرجاني في العالم في مياهها وتتميز هذه الشعب بجمالها وتعدد ألوانها الرائعة كما تتميز بوجود الغابات الكثيفة، كما يفضل السياح الذهاب اليها لممارسة رياضة الغوص والغطس في مياه بحر الكاريبي الرائع.

أشهر الوجهات السياحية في هندوراس

بونتاسال

هي عبارة عن منطقة تحمل العديد من المناظر الطبيعية الرائعة يقصدها السياح لاستمتاع بها سواء في البر لمشاهدة الطيور الاستوائية والسلاحف والقرود والبواء وخراف البحر، أما في البحر فهناك الاستمتاع بالمياه ورؤية شعابها المرجانية وجمالها ومشاهدة التماسيح والدلافين.

جزيرة Utila

هي واحدة من جزر الخليج ومن أفضل الوجهات السياحية على البحر الكاريبي حيث يتمتع السائح بها بالكثير من الخدمات السياحية الرائعة كما يتمكن من ممارسة العديد من الأنشطة السياحية المفضلة مثل الغوص والسباحة والتجديف وركوب الأمواج وركوب الخيل واكتشاف اسرار الغابات والكهوف.

ـ رواتان في جزر باي

رواتان هي أكبر جزر باي وأكثرها تطوراً، وهي موطن لواحد من الموانئ الأكثر شعبية لدى السفن السياحية، وتقدم هذه الجزيرة لزوارها عدداً لا حصر له من الأنشطة في الهواء الطلق بما في ذلك الغوص وسط الشعاب المرجانية والصيد والسباحة في المياه الفيروزية الواضحة والجولات البرية وسط الطبيعة، كما تضم مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم، بالإضافة إلى بعض المعالم السياحية منها معهد رواتان للعلوم البحرية الذي يقدم عروض الدلافين الشعبية ومتحف رواتان وحدائق كارامبولا الطبيعية ومتنزه رواتان البحري.

- موقع كوبان الأثري

موقع الأطلال الأثرية كوبان هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويبلغ عمره حوالي 2000 سنة، ويشمل أبرز المزارات ملعب الكرة والدرج الهيروغليفي والأكروبوليس الذي يضم نقوشا منحوتة رائعة تعود إلى 16 من ملوك كوبان، وعلى بعد حوالي 1.6 كم من الاكروبوليس المركزي يقع موقع لاس سيبولتوراس الأثري الذي يقدم نظرة على الحياة اليومية لشعوب المايا خلال الفترة التي سبقت انهيار كوبان، وبعد التجول وسط الأطلال الأثرية ينصح الزوار بزيارة متحف نحت المايا ثم التنزه على طول الممرات الطبيعية وسط الأشجار الكثيفة والطيور والفراشات.

ـ ليتل فرنش كي

ليتل فرينش كي هي الجنة الاستوائية الصديقة للبيئة حيث المياه الصافية المتلألئة والشواطئ الرملية البيضاء وزوارق الكياك وأشجار جوز الهند، بعد بضع ساعات من السباحة والغوص يمكن للزوار تناول المأكولات البحرية الطازجة ثم التوجه إلى محمية الحياة البرية لمشاهدة الحيوانات مثل القرود والغزلان.

- حديقة لا تيغرا الوطنية

تبعد حديقة لا تيغرا الوطنية حوالي 20 كيلومترا من مدينة تيغوسيغالبا، وهي واحدة من أجمل الأماكن في هندوراس، وتقع هذه الحديقة البكر على ارتفاع 2.270 مترا، وهي موطن العديد من أنواع الحيوانات والطيور، ويمكن للزوار التجول في الحديقة بصحبة مرشد أو بمفردهم باتباع الخرائط التي يمكن الحصول عليها من مركز الزوار.