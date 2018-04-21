137 % نمو عدد الزوار الروس في دبي خلال شهرين

بلغ عدد زوار دبي من السوق الروسي خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 154 ألف زائر مقارنة مع 65 ألف زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 137%.

وقالت مصادر عاملة في القطاع السياحي إن منح رعايا روسيا تأشيرات دخول عند وصولهم منافذ الدولة، أسهم في رفع معدلات التدفق السياحي إلى الإمارات بشكل كبير، متوقعين ارتفاع أعداد الزوار من هذه السوق خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي القابضة إن السوق الروسي يُعد واحداً من أهم الأسواق في العالم بالنسبة للإمارات بشكل عام ولدبي بشكل خاص، مؤكداً أن روسيا تأتي من بين أفضل 10 وجهات سياحية بالنسبة لدبي مشيراً إلى أن الجهود التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في السوق الروسي من خلال المشاركة في المعارض والندوات التعريفية ومن خلال وجود مكتب تمثيلي لها في موسكو وكذلك من خلال الحملات الإعلامية والإعلانية التي تنظمها هناك أسهمت بشكل كبير في النمو المتزايد في أعداد السياح الروس القادمين إلى دبي .

وأكد العابدي على ضرورة تكثيف الجهود التسويقية والترويجية في السوق الروسي والأوربي والأسواق الرئيسية الأخرى خاصة السوق الخليجي، بهدف المحافظة على زخم النمو الذي تشهده حركة السياحة في دبي منذ سنوات.

وذكر موقع مجلة DFNI اللندنية المتخصصة في الأسواق الحرة والسياحة أن مطار دبي الدولي، إلى جانب مطاري براغ وميونيخ هي المستفيد الأكبر من انتعاش السفر من قبل السياح الروس. ونقلت المجلة عن شركة معلومات تجزئة السفر «كاونتر انتلجانس ريتيل» أن سفر الروس المتجهين إلى دبي (استناداً إلى الحجز على الرحلات العالمية) ارتفع بنسبة 21.6% .