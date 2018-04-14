3 ملايين خليجي زاروا دبي في 2017

بلغ عدد زوار دبي من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي نحو 3 ملايين زائر يشكلون 19% من مجمل عدد زوار دبي منهم نحو 1.63 زائر من المملكة العربية السعودية بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وقالت مجموعة روتانا الفندقية إن دول مجلس التعاون أكبر أسواق السفر في المنطقة من حيث تصدير السياح والنزلاء بالنسبة لسلسلة فنادق ومنتجعات روتانا، حيث يستحوذ السوق الخليجي على 37% من نسبة إشغال فنادق روتانا و40% من عائدات الغرف، كما أن فنادق روتانا تشهد نسبة نمو سنوية تصل إلى 8% من هذا السوق، في حين يأتي السوق السعودي على قائمة الأسواق المصدرة للسياح للسوق المحلي بشكل عام ولفنادق روتانا بشكل خاص.

وأشارت المجموعة إلى إن دولة الإمارات ركزت جهودها على دعم وتطوير القطاع السياحي وتنميته من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية التي تخدم هذا القطاع من مراكز تجارية وفنادق ومنتجعات سياحية ومراكز ترفيهية مختلفة، هذا إضافة إلى تنظيم المعارض والمهرجانات التي تقام على مدار السنة.

وقال رياض الفيصل رئيس شركة أصايل للسياحة إن مميزات السائح السعودي لا تقتصر على ارتفاع إنفاقه وحسب، بل إنها تمتد لتشمل الأعداد الكبيرة التي ترافقه دائماً من الأهل والأصدقاء بخلاف الجنسيات الأخرى، وهو ما ينعكس على قطاع الضيافة والترفيه والسفر بشكل عام وقطاع مبيعات التجزئة بشكل خاص.

وتوقع الفيصل أن يواصل السوق السعودي في المستقبل القريب لعب دوره كأحد أهم الأسواق لقطاع السياحة في الدولة بفضل الجهود الترويجية التي تقوم بها جهات السياحة المختصة التي تهدف إلى تعريف العائلات الخليجية بالخيارات السياحية المتنوعة التي توفرها إمارات الدولة.

وأضاف: لا شك أن استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية وفي إطلاق المشاريع السياحية مثل «آي إم جي عالم من المغامرات»، و«دبي أوبرا» وقناة دبي المائية، و«دبي باركس أند ريزورتس» يسهم في تعزيز الجاذبية السياحية لدبي، لا سيما في أوساط العائلات.