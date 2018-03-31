تيفات..جمال وتراث على البحر الأسود

تيفات .. إحدى أجمل مدن الجبل الأسود توفر خيارات سياحية غير تقليدية تجمع بين الشواطئ الغناءة والجبال الخضراء بالإضافة إلى مجموعة من المعالم السياحية والثقافية المتنوعة التي جعلت منها معشوقة الزوار لاسيما من منطقة مجلس التعاون الخليجي.

تقع مدينة تيفات على خليج كوتور، ويتوفر بالقرب منها مطار داخلي، وهي مدينة حديثة ومختلفة عن بقية مدن الجبل الأسود التاريخية، ويوجد فيها الكثير من الفنادق والمنتجعات الراقية والأنيقة.

ويُعد ميناء اليخوت أجمل أجزاء المدينة التي تستقطب السياح، حيث ترسو فيه اليخوت الفخمة الباهظة، ويمتد على طوله العديد من الفنادق والمطاعم ذات الشرفات والإطلالات الرومانسية على البحر، وهي وجهة مثالية لرحلات الشباب وشهر العسل.

تحظى تيفات بالعديد من المعالم السياحية الجديرة بالاستكشاف بفضل ماضيها الساحر وحاضرها الآسر ومستقبلها المثير. وتعتبر المدينة بقعة شعبية للمتجولين والمتسلقين، فضلا عن كونها وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية في ساحلها الذي يصطف على جانبيه أشجار النخيل.

ويمكن للزوار في هذه المدينة التنزه في المساء لمشاهدة منظر غروب الشمس الذي لا ينسى على الماء، أو إلقاء نظرة على اليخوت التي تحتشد على ميناء المدينة خلال أشهر الصيف.

تشتهر هذه المدينة الساحلية المطلة على بحر ايجه بمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة حيث نجحت بفضل ذلك باستقطاب الآلاف من السياح كل عام وشهدت المدينة نهضة سياحية واقتصادية كبيرة خاصة بعد استقلال الجبل الأسود عن اتحاد صربيا والجبل الأسود.

وتملك «تيفات» واحداً من أهم مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو وهو خليج كوتور والذي يعدّ أكبر ميناء طبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط. كان الخليج قاعدةً بحرية تحولت حالياً إلى مارينا يضم مساكن على الواجهة البحرية، وفنادق ومطاعم، ومراكز تسوق فضلاً عن رياضات مائية وأنشطة ترفيهية أخرى.

وعند زيارة المدينة يمكن للزائر استكشاف كوخ بوكا الصيفي، وهو كناية عن مجمّع عائد إلى عصر النهضة في القرن السادس عشر وهو مصنوع من الحجارة البيضاء الممتازة وهو غالباً ما يحتضن المعارض الفنية في حديقة الكوخ خلال فصل الصيف. كما يمكن أيضا الذهاب في رحلة نهارية إلى كوتور، وهي مدينة ساحلية جميلة أخرى في الجبل الأسود وتبعد 12 كيلومتراً فحسب عن تيفات.

تربض المدينة في الجزء المنعزل من خليج كوتور. شوارع المدينة مرصوفة بالحصى، وكنائسها عائدة إلى العصور الوسطى كما أنها تتميز بمبانيها القديمة. أما أذا كنت من محبي الاسترخاء فعليك زيارة سيتي بارك، وهو كناية عن حديقة نباتية وموطن لبعضٍ من أندر أنواع النباتات الغربية.

وقت الزيارة

يعتبر الوقت المثالي لزيارة مدينة تيفات، حيث يكون الطقس لطيفاً ودرجة الحرارة معتدلة خلال كل من الأشهر التالية: يناير، مايو، يونيو، سبتمبر وأكتوبر. بينما الأشهر الأكثر حراً هي أشهر يونيو ويوليو وتشهد المدينة في باقي أشهر السنة أمطاراً كثيرة تزداد بشكل كبير في شهر ديسمبر.

النقل

يقع مطار تيفات الدولي على بعد 4 كم جنوب وسط مدينة تيفات. تستغرق الرحلة حوالي 10 دقائق للوصول إلى المطار من وسط المدينة. ويمكن للمسافرين استئجار السيارة التي يرغبون بها من المطار مباشرة عبر مكاتب تابعة لشركات تأجير السيارات العالمية.

التسوق

تجمع تجربة التسوق في تيفات ما بين النقيضين، حيث يمكن التسوق من أفخم المحال التجارية ودور الأزياء العالمية أو يمكنك التسوق من الأسواق العادية ذات الأسعار المقبولة، بالإضافة إلى متاجر بيع التذكارات والأعمال اليدوية والحرفية، وفي وسط مدينة تيفات تتواجد المحلات التجارية بجانب بعضها البعض.

التأشيرة

تفرض الجبل الأسود على جميع الدول العربية الحصول على التأشيرة المسبقة من سفارات الدولة أو سفارات صربيا في بلدانهم أو البلدان القريبة فيما عدا الإمارات والكويت، حيث يمكن زيارة الجبل الأسود بدون شرط الحصول على الفيزا.