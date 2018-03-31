197 منشأة فندقية في دبي تضم 25 ألف شقة

بلغ عدد منشآت الشقق الفندقية في دبي 197 منشأة تضم 24.73 ألف شقة فندقية بحسب بيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وفيما يتعلق بتصنيف المنشآت أظهرت البيانات أن نحو 66 منشأة للشقق الفندقي تضم 9.9 آلاف شقة فاخرة، بينما بلغ عدد المنشآت الفندقية من الفئات المتوسطة والدنيا 131 منشأة تضم 14.82 ألف شقة.

وبحسب البيانات فقد بلغ متوسط اشغال الشقق الفندقية متوسطة المستوى خلال شهر يناير 91% بينما سجلت الشقق الفندقية الفاخرة متوسط إشغال وصل إلى 87%.

واستحوذت الشقق الفندقية الفاخرة على 9 % من مجمل عدد الغرف الفندقية، بينما وصلت حصة الشقق الفندقية من الفئات المتوسطة نحو 14% من إجمالي عدد الغرف.

ويأتي الإقبال على الشقق الفندقية من مصدرين أساسيين الأول من العائلات الخليجية التي تفضل في كثير من الأحيان الشقق الفندقية لما توفره من خصوصية لا تتواجد بالفنادق الأخرى، بينما يأتي المصدر الثاني من توجه العديد من الشركات الكبرى نحو تأجير الشقق الفندقية لموظفيها التي تعد أقل تكلفة من الحجز الفندقي.