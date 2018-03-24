المطاعم العالمية تجتمع في دبي

تتمتع دبي بخيارات عديدة من المطاعم الراقية، و يمكنك أن تصف دبي بالمدينة العالمية لأنها تلبي رغبات قاطنيها الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية من جميع أنحاء العالم، ناهيك عن الزوار الذين يتوافدون إليها من كل مكان في العالم، وهذا يتجلى عبر طاولات الطعام التي يجتمع عليها أشخاص من مختلف الجنسيات ويتناولون أطعمة من عدة مطابخ عالمية على أنغام موسيقية متنوعة أيضًا.

وقد اختار طهاة مشهورون من الحائزين على نجوم ميشلين مدينة دبي ليفتتحوا مطاعمهم فيها مثل: جيمي أوليفر، ماركو بيير وايت، غاري رودس، أتول كوتشار، نوبو ماتسوشيسا، سانجيف كابور.

كما يوجد في دبي مطعمان استحقا لقب الأفضل في العالم ضمن تصنيف مجلة سان بيليغرينو وأكوا بانا وهما: «زوما» و»لا بتيت ميزون» في منطقة مركز دبي المالي العالمي التي تتحول إلى منطقة للمطاعم الفاخرة عند حلول الليل.

أما الأطباق الإماراتية فهي غنية بغنى ثقافة الإمارات، وتتمتع بالنكهات اللذيذة. ابدأ طعامك بالمقبلات المتنوعة والسلطات قبل أن تنتقل إلى الأطباق التقليدية كالمكبوس المكون من الأرز مع اللحم أو الدجاج أو السمك، والمنكه بالقرفة والهيل والقرنفل أو الثريد المكون من اللحم والخضروات يعلوها طبقة من الخبز، وهناك العديد من المطاعم التي تقدم هذه المأكولات .

ومن المهم أن نتذكر أن الطعام في دبي لا يوجد فقط في المطاعم الراقية والفخمة، فرحلة المطاعم وفنون الطهي تمتد إلى عالم آخر بعيدًا عن المطاعم الشهيرة والفاخرة.

ففي الأجزاء القديمة من مدينة دبي كديرة والسطوة يمكنك تذوق أطباق الكاري الهندية، كما يمكنك الذهاب إلى المطاعم الموجودة في الأسواق التجارية، أو المطاعم والمقاهي التي يزخر بها ممشى جميرا بيتش، أو تناول السمك الطازج في المطاعم العائمة وعلى الشاطئ، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع بالأطباق المحلية.

يعتبر يوم الجمعة من كل أسبوع مناسبة للاحتفال بالطعام، حيث تجتمع العائلة لتناول الفطور المتأخر وتمضي فترة بعد الظهر مع بعضها البعض ومع الأصدقاء، وأحيانًا يستمر الاحتفال بالطعام حتى يحل المساء، ولكن مع ذلك تظل مطاعم دبي متألقة طيلة أيام الأسبوع.