الإمارات تنافس «أورلاندو» في استقطاب العائلات

من المقرر أن يجذب سوق التسلية والترفيه في الإمارات 30 مليون زائر دولي و45 مليوناً إجمالاً بحلول عام 2021، وفقاً لتقرير نشرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز (بي دبليو سي).

وفي مقارنة عقدتها شركة بي دبليو سي بين الإمارات وأورلاندو من حيث إمكاناتها، توصلّت إلى أن الإمارات ينافس بالفعل الوجهة الأميركية في الحجم والمواصلات ومرافق الطعام والشراب.

علاوة على ذلك، تؤكد بي دبليو سي أن الموقع الجغرافي لدولة الإمارات الذي يمكن لنحو 6 مليارات نسمة الوصول إليه في غضون 8 ساعات يقدّم ميزة لا تضاهى، وتوّفر فرصاً أكثر للتحول في القطاع السياحي.

ويرى مراقبون أن دبي باتت الوجهة المفضلة للعطلات للعائلات الخليجية والمقيمة في الخليج، بسبب موقعها الذي يعد واحداً من أهم عوامل الجذب، حيث إنها تمتلك أفخم المنتجعات السياحية وأكثرها تنوعاً في المنطقة وقدرة على استقطاب كل المستويات.

كما أنها شكلت خياراً رئيساً للسياح العرب بشكل عام خصوصاً الخليجيين، بسبب الميزات التي تقدمها الإمارة وجهة للسياحة العائلية والتسوق، فضلاً عن الفعاليات والمهرجانات الضخمة التي تنظمها على مدى العام.