الكشف عن لوحة الافتتاح لمنتجع ون آند أونلي لو سان جيران

كشف محمد الشيباني، المدير والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة كيرزنر الدولية، النقاب عن لوحة الافتتاح الرسمية لمنتجع ون آند أونلي لو سان جيران مع رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوجناوث.

وشارك في الاحتفال فيليب زوبير، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات، لمنتجعات ون آند أونلي، وتشارلز دي فوكو، المدير العام في ون آند أونلي لو سان جيران، والعديد من الشخصيات المحلية.

ويحظى فندق ون آند أونلي لو سان جيران بمكانة فريدة من نوعها في موريشيوس، حيث يحتفظ الضيوف بما يحلو لهم دائما من شعور فريد بالخصوصية التامة والسكينة في شبه الجزيرة الخاصة به على شاطئ البحر، مما يميزه عن أي منتجع آخر في الجزيرة.

وكذلك، تم تحديث المنتجع بأكمله، بما في ذلك تجارب الطهي الجديدة مع ردهات الطعام المطلة على الممرات المائية والطهي الحي المبتكر، وحمامات السباحة الجديدة مع الكابانا، والأماكن العامة التي أعيد تصورها، والمنتجع الصحي الجديد المذهل، وكلوب ون، والعديد من المرافق الحديثة.