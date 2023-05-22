لاجارد تحذّر من تخلّف أمريكا عن السداد

المصدر: (عواصم - وكالات)

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حثت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الساسة الأمريكيين على التوصل لحل للخلاف بشأن سقف الديون. ونقلت بلومبرج عن لاجارد القول: «إذا أخفقت الولايات المتحدة في دفع ديونها سوف يكون تطوراً كارثياً لاقتصادها وللاقتصاد العالمي بسبب حجم الاقتصاد الأمريكي، وعمق قطاعها المالي، والوضع غير القابل للتنبؤ به كلياً الذي تواجهه البلاد».

وقالت: «لدي ثقة بالمنطق السليم والحس الوطني للقادة للتوصل لاتفاق، وإلا سوف يصل الأمر لتطور سلبي للغاية».

وكان ممثلو الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي قد انسحبوا الجمعة من المحادثات مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن رفع سقف الدين الأمريكي وتجنب إعلان تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

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