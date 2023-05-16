الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو والتضخم

المصدر: (بروكسل - أ ف ب)

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رفعت المفوضية توقعاتها للنمو 2023 بـ0,2 نقطة إلى 1,1% في منطقة العملة الموحدة، كما رفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً برمته لسنة 2023، رغم أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند نحو 1%.

وكذلك رفعت بروكسل توقعات النمو لسنة 2024 في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلداً بـ0,1 نقطة إلى 1,6 %. وقال المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني إن «الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل مما توقعنا الخريف الماضي». ويتوقع أن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية إلى 2,8% في 2024، وهي نسبة لا تزال أعلى من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

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