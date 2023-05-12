«صندوق النقد» يحذّر من تخلف أمريكا عن السداد

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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حذّر صندوق النقد الدولي، أمس، من تداعيات خطيرة إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه. وأفادت مديرة العلاقات العامة لدى صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحافيين، «تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضاً، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن السداد»، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل.

وحذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مطلع مايو من أن الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصادات العالم، مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من مطلع يونيو، ويشكّل ذلك مجازفة كبيرة للولايات المتحدة التي لم يسبق لها أن وجدت نفسها في حالة تخلف عن سداد ديونها.

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