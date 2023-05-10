أسعار النفط تنخفض وسط تعاملات حذرة

المصدر: (طوكيو - رويترز)

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، أمس، لتقلص بذلك مكاسب قوية خلال الجلستين السابقتين في ظل حذر الأسواق قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، مما سيلعب دوراً في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي القادم إزاء أسعار الفائدة.

وانخفض سعر خام برنت 31 سنتاً أو 0.4 % إلى 76.70 دولاراً، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً أو 0.3 %إلى 72.92 دولاراً.

وتنطلق هذا الشهر جولة من التخفيضات الطوعية التي أعلن عنها بعض أعضاء تحالف أوبك+ الذي يعقد اجتماعه المقبل في الرابع من يونيو.

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