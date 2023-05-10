رسوم ناقلات النفط تهوي 75 % بعد خفض الشحنات عالمياً

المصدر: (لندن - بلومبرغ)

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هوت الرسوم المعيارية لناقلات النفط العملاقة بمقدار ثلاثة أرباعها بعدما واصل تحالف «أوبك+» خفض الإمدادات لدعم الأسعار، لتنخفض الكميات المشحونة عبر محيطات العالم. وانخفضت أرباح السفن التي تنقل ما يزيد على مليونَي برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الصين عن 24 ألف دولار في اليوم، من أكثر من 97 ألف دولار في 20 مارس، وفقاً لبيانات بورصة البلطيق. أدى ذلك إلى تراجع أسعار أسهم شركاتها المالكة المدرجة بأسواق المال، بما في ذلك «دي إتش تي هولدينغز» و«فرونت لاين».

والهبوط يُعَدّ دلالة على تغيُّر مُقدَّرات السوق، إذ تلقت أسعار الناقلات دعماً على مدار عام تقريباً بسبب الاضطرار إلى الإبحار لمسافات أطول في ظلّ بحث المشترين عن بدائل النفط الروسي. وأدى ذلك -إلى جانب عمليات السحب من احتياطيات النفط الأمريكية- إلى زيادة أرباحها اليومية على 100,000 دولار لأول مرة منذ 2020.

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