انحسار مخاوف الركود يقفز بالنفط 3 %

المصدر: (لندن - رويترز)

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قفزت أسعار النفط بنحو 3 % أمس، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة واعتقاد المتعاملين بأن الانخفاض الأخير في أسعار الخام كان مبالغاً فيه بعد تسجيلها هبوطا لثلاثة أسابيع على التوالي للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل أسعار النفط على الارتفاع بنحو 4% يوم الجمعة، بالرغم من أن قوة سوق العمل يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع خام برنت 1.83 دولار أو 2.4% إلى 77.13 دولاراً خلال التعاملات وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار أو 2.9% إلى 73.40 دولاراً. وكان خام برنت اختتم الأسبوع الماضي منخفضاً نحو 5.3% بينما تراجع الخام الأمريكي 7.1%.

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