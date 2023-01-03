شركات التكنولوجيا تتسابق على المستهلكين في معرض لاس فيغاس

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

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تحتل المركبات والأجهزة الذكية هذا العام، موقعاً محورياً في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، الملتقى السنوي البارز لمحبي التكنولوجيا، الذي ينطلق بعد غدٍ، بزخمه المعتاد، بعد نسختين طبعتهما جائحة «كوفيد 19»، حيث تتسابق شركات التكنولوجيا على ملء أوقات فراغ المستهلكين.

فبين الخامس من يناير والثامن منه، يقام معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، على مساحة تزيد على 18 هكتاراً، في حدث يُتوقع أن يشهد عودة قوية للعارضين والمستثمرين، بعد نسختين سابقتين، طبعتهما القيود المرتبطة بالجائحة. وأبدى آفي غرينغارت المحلل في «تكسبوننشال»، سعادته باحتمال عودة الجمهور، والصعوبات في التنقل والاجتماعات خلف الأبواب المغلقة، وهي كل مكونات المعرض المهني.

ويضم برنامج هذا العام مركبات كثيرة (سيارات ذاتية القيادة، وقوارب وطائرات كهربائية، وآلات زراعية متصلة بالإنترنت)، وأدوات قابلة للنفخ، تتمتع بذكاء اصطناعي، وفئة جديدة تسمى «ويب 3»، أي الجيل الجديد من الإنترنت، الذي يتضمن عالم ميتافيرس الموازي.

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