توقعات برفع خامس للفائدة الأمريكية اليوم

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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تترقب الأوساط الاقتصادية وأسواق المال العالمية قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه اليوم، بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها 75 نقطة أساس بعد زيادتها 4 مرات متتالية خلال العام الجاري في خطوة هدفها الحد من تداعيات التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة خلال 2022، بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو الماضي ومثلها في يونيو الماضي في أكبر زيادة منذ عام 1994، فيما رفعها 50 نقطة أساس في مايو، وبواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

وترجح تقديرات خبراء الاقتصاد والمال رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أو ما نسبته 0.75% في اجتماعه اليوم، على أن تصل إلى النطاق المستهدف بين 4.25% إلى 4.5% مع نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل في ظل المساعي للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

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