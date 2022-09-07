الاضطرابات التجارية تهدد النمو العالمي

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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أعربت نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية عن تشاؤمها، أمس، بشأن مستقبل التجارة العالمية وأوضحت أن المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة.

وقالت إيويالا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، على هامش قمة التكيف الأفريقية في روتردام، إن مزيجاً من الاضطرابات التجارية سيستمر يلقي بظلاله على الانتعاش الاقتصادي العالمي، وفي المقدمة منه الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي لا تزال تؤجج أزمة متصاعدة في أسواق الطاقة والغذاء العالمية.

وأشارت إلى أن الاختناقات لا تزال تصيب طرق الشحن، وأن صفوف سفن الحاويات التي تنتظر خارج موانئ بحر الشمال في ألمانيا زادت خلال الأسابيع الأخيرة.

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