روسيا ترفض فكرة خفض إنتاج «أوبك بلس»

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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قالت مصادر: إن روسيا لا تساند خفض إنتاج النفط في الوقت الراهن، ومن المرجح أن يبقي تحالف «أوبك بلس» على إنتاجه ثابتاً عندما يجتمع اليوم، حيث تناور موسكو، من أجل إحباط محاولات الغرب لتقييد إيراداتها من النفط عقب أزمة أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء. يذكر أن «أوبك بلس»، هو تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ودولاً من خارج المنظمة.

ويسلط اعتراض روسيا على خفض الإنتاج الضوء على جدل داخل «أوبك»، وحلفاء بقيادة موسكو، في وقت يستعد فيه مستهلكو النفط على مستوى العالم، لمواجهة هذا الشتاء مع الكرملين بسبب السعر، الذي يحدده للنفط. وتجاوزت أسعار النفط الـ 100 دولار للبرميل بعد أزمة أوكرانيا.

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