«بيور هيلث» تستثمر نصف مليار دولار بأمريكا

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن شركة «بيور هيلث» للرعاية الصحية، والمملوكة بالكامل لشركة «ألفا القابضة» في أبوظبي، وافقت على شراء حصة أقلية في «أردينت هيلث سيرفيسيز»، مُشغل المستشفيات الخاصة الأمريكية، من شركة «ايكويتي جروب انفستمنت» الأمريكية للاستثمارات الخاصة، وذلك مقابل 500 مليون دولار.

وبموجب شراء هذه الحصة، ستحصل «بيور هيلث» على حقوق مُراقب على مجلس إدارة «أردينت هيلث سيرفيسيز»، إلا أن هذه الحصة لا تخولها مقعداً في المجلس. وأضافت أن الصفقة لا تتضمن خططاً، سواء للتوسع في نطاق انتشار «أردينت هيلث سيرفيسيز» أو التعاون بينها وبين «بيور هيلث» في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

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