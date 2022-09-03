ارتفاع قياسي لأسعار الجملة بمنطقة اليورو

المصدر: (بروكسل - د ب أ)

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أظهرت بيانات أمس ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد خلال يوليو مع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتحرك بصورة أقوى لكبح جماح التضخم خلال اجتماع مجلس المحافظين في الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أن مؤشر أسعار الجملة في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفع 37.9 % سنوياً خلال يوليو بعد ارتفاعه 36% في يونيو وفقاً للبيانات المعدلة في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعه 35.8%.

وجاء الارتفاع القياسي لتضخم أسعار الجملة، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 97.2% سنوياً.

ومع استبعاد أسعار الطاقة الأشد تقلباً، ارتفع مؤشر معدل تضخم أسعار الجملة في منطقة اليورو 15.1% سنوياً مقابل 15.7% في الشهر السابق.

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