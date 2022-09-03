2.1 % تراجع الصادرات الألمانية في يوليو

المصدر: (فيسبادن - د ب أ)

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تراجعت الصادرات الألمانية في يوليو الماضي على أساس شهري. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس أن الصادرات تراجعت في يوليو بنسبة 2.1% مقارنة مع يونيو السابق. في المقابل، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي 14.3%. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الألمانية في يوليو الماضي 131.3 مليار يورو.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي 886.9 مليار يورو. وعلى الرغم من الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانهيار الصادرات إلى روسيا، فإن هذا يمثل زيادة بنسبة 13.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

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