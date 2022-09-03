ارتفاع وتيرة التوظيف في بريطانيا

المصدر: (لندن - د ب أ)

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ارتفعت وتيرة التوظيف في بريطانيا الأسبوع الماضي في ظل الاستعدادات لحلول موسم عطلات عيد الميلاد.

وذكر اتحاد التوظيف والعمل في بريطانيا أنه تم الإعلان عن 2.08 مليون وظيفة جديدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 أغسطس، في أعلى معدل له خلال عام 2022، وثاني أعلى معدل على الإطلاق.

وتشير البيانات إلى أن مشكلة نقص العمالة التي أصابت الاقتصاد البريطاني منذ وقف العمل بنظام الإجازات بدون أجر العام الماضي، لا تزال تشكل أزمة للشركات.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بياناً لاتحاد التوظيف والعمل أمس، جاء فيه: «في مختلف أنحاء بريطانيا، يعني نقص العمالة والخبرات أن عملية شغل الوظائف تستغرق وقتاً أطول». وأضاف الاتحاد أن جميع المهن في بريطانيا شهدت زيادة ملحوظة في عدد الوظائف الشاغرة، باستثناء مجالات الرقص والتمثيل والعمل في مجال الترفيه.

ونقلت بلومبرج عن نيل كاربيري، الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف والعمل، قوله إن الوظائف الشاغرة سجلت زيادة في أواخر أغسطس الماضي في ظل «العودة من العطلات والاستعداد لذروة النشاط في موسم عيد الميلاد في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية».

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