فجوة إمدادات «أوبك+» تتسع في مارس

المصدر: (لندن - رويترز)

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أظهر تقرير من مجموعة «أوبك+» اطلعت عليه «رويترز» أن إنتاج تحالف منتجي النفط كان أقل من أهداف الإنتاج في مارس الماضي بواقع 1.45 مليون برميل يومياً.

كما أظهر التقرير أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يومياً عن حصتها في مارس إذ أنتجت 10.018 ملايين برميل يومياً، استناداً إلى مصادر ثانوية.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري صدر الأسبوع الماضي، أنها تتوقع زيادة التراجع في إنتاج النفط الروسي إلى 1.5 مليون برميل يومياً في أبريل الجاري وأن يتضاعف إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً من مايو المقبل. وأظهرت البيانات أن الامتثال للتخفيضات سجل 157% في مارس من 132% في سابقه فبراير.

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