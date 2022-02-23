النفط يختبر مستوى 100 دولار

المصدر: (لندن - رويترز)

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قفزت أسعار النفط، أمس، إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، ما زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط، ودفع سعره لقرب 100 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي العالمي 3.48 دولارات (3.7%) إلى 98.87 دولاراً للبرميل، وزادت العقود في وقت سابق أمس الثلاثاء إلى 97.66 دولاراً، أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014. فيما قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.41 دولارات (4.8%)، إلى 95.48 دولاراً للبرميل، بعدما بلغ 96 دولاراً في وقت سابق، أمس، أعلى مستوياته منذ 2014.

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