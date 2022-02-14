«بيتكوين» ترتفع 1.6 % إلى 42.55 ألفاً

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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ارتفع سعر عملة «بيتكوين» الرقمية المشفرة بنسبة 1.6% أمس لتصل إلى 42 ألفاً و552 دولاراً في نيويورك، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء. وتقلبت أسعار «بيتكوين» بمتوسط بلغت نسبته 2%، حيث تم تداولها بين 41 ألفاً و867 دولاراً و42 ألفاً و714 دولاراً.

وانخفض سعر العملة الرقمية الأشهر عالمياً بنسبة 38% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفاً و992 دولاراً. وفقدت عملة بيتكوين 3.8% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي و8.2% حتى الآن هذا العام وشهدت أسعار العملات المشفرة تقلبات حادة بسبب المضاربات.

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