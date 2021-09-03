الذهب مستقر مع ترقّب بيانات أمريكية

المصدر: (لندن - رويترز)

استقرت أسعار الذهب أمس إذ يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة إلى حد بعيد مترقّبين قراءة للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة تُعتبر مهمة للجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية عند 1814.58 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بينما جرى تداول الذهب مستقراً في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1816.50 دولاراً.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى «إيه. إن. زد» إن السوق تترقب نشر بيانات الوظائف للحصول على القليل من التوجيه بشأن كيف ستُوضع توقعات التضخم في نهاية المطاف.

وستنشر وزارة العمل تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس اليوم الجمعة.

ويتوقع 80 خبيراً اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الوظائف التي أُضيفت في أغسطس في المتوسط 728 ألفاً.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال الأسبوع الماضي إن تعافي سوق العمل سيحدد الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي خفض مشترياته للأصول.

ويُعتبر الذهب تحوطاً من التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز الكبيرة.

وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 24.15 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 0.5 % إلى 997.27 دولاراً.

وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 2439.18 دولاراً للأوقية.

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