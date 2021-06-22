«بنك أوف أمريكا»: 100 دولار سعر النفط 2022

المصدر: نيويورك - رويترز

رفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش التوقعات لسعر خام برنت للعامين الجاري والمقبل، مؤكداً أن زيادة التوازن بين العرض والطلب في 2022 قد ترفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل فترة وجيزة. وقال البنك «نعتقد بأن وتيرة التعافي القوي للطلب العالمي ستفوق نمو الإمدادات في الثمانية عشر شهراً المقبلة، ليزيد السحب من المخزونات ويمهد لزيادة أسعار النفط».

ورفع البنك التوقعات لسعر خام برنت إلى 68 دولاراً من 63 في وقت سابق. وتوقع أن يصل متوسط سعر الخام إلى 75 دولاراً العام المقبل مقارنة بتوقعات سابقة عند 60 دولاراً.

وأشار إلى أن العجز في سوق النفط سيستمر في المستقبل القريب ويبلغ في المتوسط 900 ألف برميل يومياً في الفصول الستة المقبلة. وتوقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط تصل إلى 5.6 ملايين برميل يومياً هذا العام و3.6 ملايين في العام المقبل، وهي أسرع وتيرة منذ السبعينيات على الأقل.

ومن المنتظر أن يزداد الطلب بوتيرة سريعة في الأشهر المقبلة، ولكن البنك حذر من أن وفرة الطاقة الفائضة في أوبك+ واحتمال عودة النفط الإيراني سيحدان من الأسعار العام الجاري. وارتفعت أسعار النفط أمس، مدعومة بطلب صيفي قوي.

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