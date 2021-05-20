تزايد إصابات «كوفيد 19» يهبط بأسعار النفط

المصدر: (نيويورك - رويترز)

هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل بفعل تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا والقلق من ارتفاع التضخم بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.62 دولار، أو 3.8%، إلى 66.09 دولاراً للبرميل، وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.73 دولار، أو 4.2% إلى 62.76 دولاراً للبرميل.

وكان ارتفاع خام برنت إلى 70 دولاراً مدفوعاً بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم. لكنها تراجعت في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا مع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند، مما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على التحركات.

وقالت فاندانا هاري محللة شؤون الطاقة لدى فاندا إنسايتس في سنغافورة: برهنت التعاملات مجدداً على أن مستوى 70 دولاراً يشير إلى ارتفاعات غير منطقية. وقالت هاري: لا يزال تقييم آفاق الطلب العالمي ينطوي على صعوبة لأن عمليات استئناف الأنشطة والقيود في جميع أنحاء العالم ربما تكون الأكثر اختلافاً منذ بداية الجائحة. وتسببت أيضاً الضبابية بشأن التضخم في جعل المستثمرين يقللون انكشافهم على الأصول الأكثر مخاطرة مثل النفط.

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