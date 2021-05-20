تحذيرات صينية تهوي بـ «بيتكوين» 8 %

المصدر: (بكين - أ ف ب)

تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون 40 ألف دولار الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بعد تحذيرات خرجت في الصين من العملات المشفرة. وسجلت العملة 39600 دولار للوحدة في بكين، بتراجع قدره أكثر من 8 % بعد ساعات قليلة عندما كانت لا تزال تبلغ 43602 دولار.

وقالت عدة اتحادات مصرفية صينية مختصة الأربعاء، إن العملات المشفرة «ليست عملات حقيقية»، محذرة من المضاربة في هذا البلد الذي يستعد لإطلاق عملته الرقمية. وكانت الصين أحد معاقل بيتكوين، أشهر العملات الرقمية.

لكن بكين قامت بانعطافة جذرية عام 2019 عندما حظرت الدفع بالعملة المشفرة في البلاد، معتبرة أنها أداة تخدم أنشطة إجرامية. وكانت الدولة الآسيوية قلقة من مخاطر المضاربة التي تشكلها العملات المشفرة على نظامها المالي وعلى الاستقرار الاجتماعي كذلك.

لكنها سمحت بأنشطة تعدين البيتكوين وامتلاك العملة الافتراضية بشكل فردي. فيما يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية في الخارج، دعت ثلاثة اتحادات مصرفية الثلاثاء الهيئات المالية إلى عدم قبول أو استخدام العملات الرقمية كوسيلة تسديد. وأشارت في بيان مشترك إلى أن أسعار العملات الرقمية ارتفعت مؤخراً ثم انهارت في الخارج، بينما ازدادت أنشطة المضاربة.

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