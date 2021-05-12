%45 نمو الطاقة المتجددة العالمية في 2020

المصدر: لندن – رويترز

أفاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية أمس أن الطاقة المتجددة نمت العام الماضي بأسرع وتيرة في عقدين بقيادة الصين، وأنها ستواصل النمو في العامين المقبلين.

وارتفعت القدرة الجديدة للطاقة المتجددة 45% في 2020 لتصل إلى 280 جيجاوات العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 1999، حتى رغم حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخيرات في نشاط البناء بسبب تأثير «كوفيد 19».

وقال التقرير إن الصين استحوذت على 50% من النمو في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي، وستشكل 45% هذا العام و58% في 2022.

وعالمياً، قالت وكالة الطاقة الدولية في توقعات لسوق الطاقة المتجددة إنه من المتوقع إضافة قدرة جديدة بحوالي 270 جيجاوات هذا العام ونحو 280 جيجاوات في 2022.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة «تعطينا طاقة الرياح والطاقة الشمسية المزيد من الأسباب للتفاؤل بشأن أهدافنا المناخية، إذ تحطم رقماً قياسياً تلو الآخر».

وأضاف «شكلت الزيادة في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي 90% من إجمالي النمو في قطاع الطاقة العالمي».

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