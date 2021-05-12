الصناعة الألمانية تطالب بإعادة فتح الحياة العامة

المصدر: (برلين - د ب أ)

أكد اتحاد الصناعات الألمانية مطلبه بوضع استراتيجية، لإعادة فتح الحياة العامة من أجل الاقتصاد في ظل جائحة «كورونا».

وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورم، أمس في بيان: إن هناك حاجة إلى استراتيجية متسقة لإعادة الفتح تشمل الاقتصاد بأكمله، مؤكداً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتأمين سبل العيش.

وتبادلت المستشارة أنجيلا ميركل، صباح أمس، وجهات النظر مع ممثلي الاقتصاد خلال مؤتمر عبر الفيديو حول تحديات الجائحة، كما شارك في المؤتمر العديد من الوزراء في الحكومة الاتحادية. وبحسب بيان اتحاد الصناعات الألمانية، فقد تمت مناقشة التحديات في مجال البيع بالتجزئة، المتمثلة في الاتجاه نحو المتاجرة عبر الإنترنت، ومراكز المدن الخاوية جزئياً، وهو ما فاقمته الجائحة.

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