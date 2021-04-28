«أوبك+» تقرر استمرار خطط تخفيف خفض الإنتاج

المصدر: دبي، موسكو، لندن - رويترز

قررت أوبك وروسيا وحلفاؤهم استمرار خطط التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من مايو إلى يوليو وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب العالمي رغم تنامي إصابات كورونا في الهند والبرازيل واليابان.وقالت مصادر من أوبك+ إن المجموعة ألغت خططاً لعقد اجتماع وزاري اليوم وذلك عقب اجتماع أمس الذي حضره الوزراء الأعضاء في لجنة لمراقبة السوق.

قررت اللجنة استمرار السياسات المتفق عليها منذ اجتماع أول أبريل، حسبما ذكرته المصادر.

وأضافوا إن الاجتماع الوزاري التالي لتحالف أوبك+ تقرر له مبدئياً أوائل يونيو.

خفضت أوبك+، التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، إنتاجها حوالي 8 ملايين برميل يومياً، بما يتجاوز 8% من الطلب العالمي. ويشمل ذلك خفضاً طوعياً من السعودية بواقع مليون برميل يومياً.

وفي تقرير أعده خبراء «أوبك+» توقعت المجموعة نمو الطلب العالمي على النفط 6 ملايين برميل يومياً في 2021 بعد انخفاضه 9.5 ملايين برميل يومياً العام الماضي.

لكن المجموعة قالت إنه حتى بعد التطعيم بأكثر من مليار جرعة من لقاحات «كوفيد» عالمياً، فإن بواعث قلق تساورها من أحدث تصاعد للإصابات الجديدة بالفيروس في الهند والبرازيل واليابان بما قد يؤدي لانحراف تعافي الطلب على الخام عن مساره.

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