«بتكوين» تهبط 8 % من أعلى مستوياتها

المصدر: (لندن -رويترز)

هبطت عملة بتكوين المشفرة أمس بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في اليوم السابق إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة. وانخفضت العملة الأكثر رواجاً في العالم 8 % إلى أقل من 53 ألف دولار، مما يجعلها في طريقها نحو أسوأ يوم لها على مدار شهر.

وآخر انخفاض لها كان بنسبة 7.5 % إلى 53 ألفاً و177 دولاراً. وكانت بتكوين قفزت إلى مستوى قياسي عند 58 ألفاً و354 دولاراً الأحد، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريباً منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار الجمعة.

كما نزلت العملة المنافسة المشفرة الإيثريوم بعد بلوغها مستوى قياسياً السبت. وكان أحدث تداول لها بانخفاض 8.7 % عند 1756 دولاراً.

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