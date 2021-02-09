«برنت» يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى في عام

المصدر: لندن - أ ف ب

تجاوز سعر خام «برنت» أمس 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في وقت يزداد تفاؤل المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة «كوفيد 19».

وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 1.26 % ليسجّل 60.19 دولاراً في وقت انتعشت الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات وتراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأمريكيين حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة لتحفيز الاقتصاد. ويسجّل الخام ارتفاعاً منذ أسابيع في وقت يضغط بايدن لتمرير حزمته لإنقاذ الاقتصاد والبالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي تشمل مبالغ نقدية كبيرة ورفع الحد الأدنى للأجور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز