«شاومي» الصينية تقاضي الحكومة الأمريكية

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

اتخذت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية، إجراءات قانونية في الولايات المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شاومي في القائمة السوداء في منتصف يناير مع ثماني شركات صينية أخرى. ونتيجة لذلك، يتم منع المستثمرين الأمريكيين من شراء أسهم شاومي ويجب عليهم التخلص من جميع الأسهم بحلول عام 2022.

وفي دعوى قضائية تم رفعها يوم الجمعة الماضي، أكدت شاومي أن الحكومة الأمريكية لم تتبع الإجراءات القانونية اللازمة وسعت الشركة للحصول على أمر قضائي بالتعليق الفوري للعقوبات.

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