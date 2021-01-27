نتائج قوية تقفز بـ«ستاندرد آند بورز» لذروة جديدة

المصدر: نيويورك – رويترز

قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي أمس مسجلاً ذروة قياسية عند الفتح مدعوماً بنتائج إيجابية لشركات عن الربع الأخير من العام الماضي من بينها جنرال إلكتريك وجونسون أند جونسون، بينما شرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه للسياسة النقدية ويستمر يومين.

وارتفع مؤشر داو جونز 8.5 نقاط أو 0.03 % إلى 30968.55 نقطة وزاد ستاندرد آند بورز 7.6 نقاط أو 0.20 % إلى 3862.96 نقطة وتقدم مؤشر ناسداك 45.7 نقطة أو 0.34 % إلى 13681.717 نقطة.

وقفز سهم «جنرال إلكتريك» 10.8% عقب إعلان الشركة تدفقات نقدية حرة أفضل من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي وارتفع دخل المجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.44 مليار دولار أي 2.27 دولار للسهم، مقارنة مع 6 سنتات للسهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما جاءت نتائج أعمال «جونسون آند جونسون» أفضل من التقديرات.

وارتفع دخل "جنرال إلكتريك" خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.44 مليار دولار أي 2.27 دولار للسهم، مقارنة مع 6 سنتات للسهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وباستثناء البنود غير المتكررة، تراجعت الأرباح المعدلة للسهم إلى 8 سنتات من 20 سنتًا، أي أقل من التوقعات البالغة 9 سنتات.

ويترقب المستثمرون إعلان «مايكروسوفت» نتائج أعمالها عن الربع الثاني وقرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم.

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