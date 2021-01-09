انخفاض استهلاك الوقود في الهند أول مرة منذ 21 عاماً

المصدر: نيودلهي - د ب أ

انخفض استهلاك النفط في الهند المرة الأولى منذ أكثر من عقدين في 2020 حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق الشركات والمصانع، ما أضر بالطلب في واحدة من أكبر الدول في استخدام الوقود في العالم، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم.

وانخفض إجمالي الطلب على البترول 10.8% العام الماضي مقارنة بعام 2019، وبلغ أدنى مستوى له خلال خمس سنوات عند 193.4مليون طن، وفقاً لحسابات بلومبيرغ للبيانات المؤقتة التي نشرتها خلية التخطيط والتحليل البترولية بوزارة البترول وكان الانكماش السنوي هو الأول على الإطلاق منذ عام 1999.

وانهار استهلاك الوقود من قبل ثاني أكبر مستورد للنفط في آسيا بنسبة تصل إلى 70% بعد أن شرعت في فرض واحد من أكثر إجراءات الحجر الصحي صرامة في العالم في مارس.

وأدى الانخفاض في الاستهلاك إلى انخفاض حاد في عمليات معالجة النفط الخام وعمليات مصانع البتروكيماويات.

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