بأسعار تبدأ من 129 درهماً.. "ويز إير أبوظبي" تدشن رحلاتها إلى أثينا

المصدر: وام

أعلنت "ويز إير أبوظبي" عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير 2021 من مطار أبوظبي الدولي، بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى أثينا، بأسعار تبدأ من 129 درهماً.

كما تستعد "ويز إير أبوظبي" التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة "القابضة ADQ" ومجموعة "ويز إير" القابضة، لتشغيل رحلاتها إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية من أبوظبي في 4 فبراير 2021.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي": "نفخر بإطلاق نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، والذي نتيح من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة وبأسعار تنافسية، تسهم في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية مع دخولنا في عام 2021".

وأضاف شايك: "ستشهد شبكتنا من أبوظبي توسعاً سريعاً إلى الوجهات التي خططنا لها وبفضل الدعم الحكومي الذي حظينا به، والتعاون مع شركائنا التجاريين في أبوظبي، فإن أسطولنا من الطائرات وفرق عملنا على أتم الاستعداد لبدء عملياتنا، إذ نتطلع إلى تأسيس قطاع جديد في هذا السوق الواعد".

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وتتبنى الشركة أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها، حيث يتوجب على جميع طاقم الطائرة والمسافرين ارتداء كمامات الوجه، في حين يجب على الطاقم ارتداء القفازات.

وتخضع طائرات ويز إير بانتظام لعملية تعقيم بمحاليل مضادة للفيروسات، ووفقاً لجدول التنظيف اليومي الصارم يتم تطهير جميع طائراتها يومياً، فضلاً عن توفير مناديل التعقيم إلى كل مسافر عند دخوله الطائرة، وتمت إزالة المجلات الموجودة على متن الطائرة، في حين توفر الشركة عمليات شراء على متن الطائرة عن طريق تقنيات الدفع اللاتلامسية.

ويجب على جميع المسافرين اتباع إجراءات التباعد الجسدي وفق التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية في الدولة، وتشجيعهم على إجراء جميع عمليات الشراء قبل الرحلة عبر الإنترنت، مثل الأمتعة المسجلة، وخدمة الأولوية من ويز، ومسار تخليص معاملات السفر السريع، لتقليل فرص الاتصال جسدي المحتمل في المطار.

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