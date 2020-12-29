تشغيل أول منصة عربية لتسوية المدفوعات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن صندوق النقد العربي، بدء التشغيل الكامل لمنصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، حيث باشرت منصة «بُنى» تنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة.

ويشكل هذا الإنجاز محطة إضافية من محطات نجاح منصة «بُنى»، في استكمال المراحل الرئيسة من استراتيجيتها الواضحة وخططها الهادفة إلى أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية وخارجها.

وقامت المنصة بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود، من خلال تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي بين بنك المشرق وبنك مصر، وشكلت هذه العملية إطلاقاً للنشاط التشغيلي لمنصة «بُنى»، وإثباتاً لجاهزية المنصة من الناحية التشغيلية والتقنية لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود، وفقاً لكل المعايير الدولية.

ويمهد هذا النجاح الطريق لمواصلة توسعة نطاق المشاركة، الذي سيبدأ مع دخول المشاركين، الذين استوفوا متطلبات مرحلة التشغيل، ووقعوا اتفاقية المشاركة.

ظروف صعبة

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن نجاح أول عملية دفع يشكل دليلاً قوياً على التزام الصندوق بخطته الموضوعة على الرغم من الظروف الصعبة، والتحديات غير المسبوقة على المستوى العالمي، كما يشكل تأكيداً إضافياً على قدرة منصة «بُنى» على ممارسة نشاطها التشغيلي ضمن المتطلبات المحددة ووفقاً للمعايير والمبادئ الدولية.

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: إن النتائج المتأتية عن ارتباط بنك مصر بمنصة «بُنى» كونه بنكاً مشاركاً، لن تقتصر على تعزيز مستوى الخدمات التي يقدمها، بل ستساعده أيضاً على تقديم مجموعة واسعة وإضافية من المنتجات والخدمات، التي تلبي احتياجات عملائه الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز ريادته في القطاع المصرفي بوصفه من أوائل البنوك المشاركة في المنصة.

رؤية مميزة

وأشار أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق إلى أن الصندوق يمتلك رؤية مميزة تجمع بين تمكين المدفوعات البينية في المنطقة العربية، وتوفير متطلبات التكامل مع البنى التحتية الإقليمية الموجودة في الأسواق الأخرى، وذلك بفضل مجموعة واسعة من الحلول، التي يقدمها الصندوق عبر منصة مركزية للمدفوعات تقدم خدمات المقاصة والتسوية، مضيفاً: إن من شأن هذه الميزات أن تعزز من مستوى التناغم وتوحيد المعايير بما يسهم في توسيع حجم التغطية على الصعيد العالمي، وجعل المدفوعات عبر الحدود أكثر سرعة وأكثر أماناً.

وبدعم من البنوك المركزية ومن صندوق النقد العربي، تترقب منصة «بُنى» للمدفوعات العربية انضمام أكثر من 120 بنكاً إلى شبكتها من البنوك المشاركة.

كتيبات تعريفية

أصدر صندوق النقد العربي سلسلة كتيبات تعريفية، بغرض المساهمة في نشر المعرفة لدى الفئة العمرية الشابة، وتمكينها من فهم أساسيات عدد من القضايا الاقتصادية والمالية. تستهدف السلسلة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية.

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