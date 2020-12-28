«علي بابا» ترفع حجم برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 10 مليارات دولار

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت مجموعة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا جروب هولدنج ليمتد، موافقة مجلس الإدارة على زيادة حجم برنامج إعادة شراء جزء من أسهم الشركة المطروحة للتداول في البورصة حتى نهاية 2022 من 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.

وأشارت الشركة إلى أنها ستبدأ تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم خلال الربع الحالي من العام. في الوقت نفسه ذكرت الإدارة الإقليمية لتنظيم السوق في إقليم شيجيانج الصيني أن التحقيق بشأن تورط علي بابا جروب في ممارسات احتكارية اكتمل، وأن الشركة تعاونت مع فريق التحقيق وقدمت المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد.

كانت سلطة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار قد بدأت يوم 24 ديسمبر الحالي تحقيقاً بشأن احتمال تورط علي بابا جروب في ممارسات احتكارية وبدأت جمع الأدلة ذات الصلة بالأمر.

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