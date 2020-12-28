ضوء أخضر أوروبي لتطبيق اتفاق بريكست أول يناير

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أعطت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل.

وكتب الناطق على تويتر «وافق السفراء بالإجماع على التطبيق الموقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءاً من 1 يناير 2021.

وأكدت أولريكه ديمير وهي ناطقة باسم المستشارة أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي «يمكن ألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق»، مشيرة إلى «تقييم إيجابي» للصفقة من قبل برلين.

وبعد الموافقة الرسمية من دول التكتل، سينشر النص في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي بحلول الخميس للسماح بدخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021. وسيكون تطبيقه مؤقتاً في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي، الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية فبراير للتصويت على النص.

وينص الاتفاق على التطبيق المؤقت لبنوده حتى 28 فبراير ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر.

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