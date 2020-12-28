ارتفاع قياسي لعدد مليارديرات الهند.. و90 منهم يمتلكون خمس موارد الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن عام 2020 كان جيداً لبعض الأثرياء في الهند، حيث ارتفع عدد المليارديرات هناك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، واقترب إجمالي ثروة 90 شخصاً من خمس إجمالي الناتج المحلي للدولة.

وبحسب صحيفة "المال" السعودية فإن عدد المليارديرات في الهند زاد بسبب ارتفاع سوق الأسهم خلال العام. ونما نادي الأثرياء في الهند، من حيث القيمة الدولارية، إلى 90 شخصاً مقارنة بـ80 في نهاية العام 2019.

وعلى الرغم من أن العام 2020 كان مختلفا عن غيره من الأعوام بسبب جائحة كورونا وتداعياتها من الكساد الاقتصادي الا أن أسواق الأسهم ظلت غير منزعجة خلال هذه الفترة وابتسم القدر لفاحشي الثراء.

وبلغت الثروة المجمعة لهؤلاء المليارديرات الـ 90 نحو 483 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 33٪ في عام 2020 مقارنة بـ 364 مليار دولار تم تسجيلها في نهاية العام 2019. في المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض اقتصاد الهند بنسبة 9.6٪ في السنة المالية 2020-21 (السنة المالية 21).

ويأتي على رأس القائمة الغنية، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "ريلاينس" موكيش أمباني، حيث نمت ثروته بنسبة 47٪ خلال العام 2019 بينما ارتفعت في عام 2020 بنسبة 37.2٪ لتصل إلى 87.5 مليار دولار أمريكي.

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