4 اكتشافات نفط وغاز في السعودية

المصدر: (الرياض - وام)

أعلنت المملكة العربية السعودية أن شركة «أرامكو» تمكّنت من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلاً في اليوم، مصحوباً بـ 3,2 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً. وأشار إلى أنه تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، وفي بئر السهباء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز