15.5% نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية في نوفمبر

المصدر: بكين - رويترز

أظهرت بيانات رسمية، نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 729.32 مليار يوان (111.50 مليار دولار).

وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، كانت الأرباح نمت 28.2% في أكتوبر، وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية.

وشهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً قوياً عقب صدمة جائحة «كوفيد 19»، وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نمواً غير مسبوق في نوفمبر، لكن بعض الشركات قالت إن أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في سنوات عدة مقابل الدولار.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، نمت أرباح الشركات الصناعية 2.4% على أساس سنوي، بعدما ارتفعت 0.4% في الأشهر العشرة الأولى من 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز