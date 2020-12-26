سعر «بيتكوين» يتخطى 25 ألف دولار لأول مرة

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة فوق حاجز الـ 25 ألف دولار اليوم لأول مرة.

وسجلت «بيتكوين»، وهي أقدم وأشهر عملة مشفرة إلى 25022 دولاراً على منصة التداول «بيتستامب»، محققةً رقماً قياسياً.

وحققت بيتكوين ارتفاعاً مذهلاً هذا العام. ففي أوائل عام 2020، كان سعرها يعادل 8 آلاف دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى 4 آلاف دولار عندما تفشت الجائحة في الربيع.

وبدأت «بيتكوين» تدريجياً في الزيادة، ثم تسارع ارتفاعها بحدة في الخريف، وزادت قيمة تلك العملة الرقمية المشفرة بأكثر من الضعف منذ منتصف أكتوبر.

وهذه العملة حتى الآن أكبر عملة رقمية بحصة سوقية تقارب 70%.

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