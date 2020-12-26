الصين ترفع مبيعات «تويوتا» العالمية

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات، أمس، أن مبيعاتها على مستوى العالم ارتفعت في نوفمبر بنسبة سنوية بلغت 1.8% إلى 852 ألفاً و213 سيارة، بالرغم من جائحة «كورونا»، بفضل قوة الطلب في الصين. وذكرت تويوتا أن المبيعات في الصين خلال نوفمبر قفزت 16.7% إلى 177 ألفاً و726 سيارة، لتسجل بذلك زيادة في المبيعات للشهر الثامن على التوالي.

وأضافت، أن مبيعاتها في الأسواق المحلية في اليابان ارتفعت 11.8% إلى 142 ألفاً و775 سيارة، فيما ارتفعت حجم المبيعات في ألمانيا 21.6% إلى 9 آلاف و386 سيارة. وارتفع حجم إنتاج الشركة على مستوى العالم بنسبة 7% إلى 828 ألفاً و660 سيارة.

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