اليابان بدون سيارات بنزين خلال 15 عاماً

المصدر: (طوكيو - رويترز)

قالت الحكومة اليابانية، أمس، إن طوكيو تهدف للتخلص من السيارات العاملة بالبنزين خلال الـ 15 عاماً المقبلة في إطار خطة للوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى الصفر وتحقيق نمو أخضر بنحو تريليوني دولار سنوياً بحلول 2050.

ومن المفترض أن تكون «استراتيجية النمو الأخضر» التي تستهدف الهيدروجين وصناعة السيارات خطة عمل لتحقيق تعهد قدمه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في أكتوبر بالتخلص من انبعاثات الكربون على أساس صاف بحلول منتصف القرن.

وجعل سوجا الاستثمار الأخضر أولوية قصوى للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتضرر بفعل جائحة «كوفيد 19».

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