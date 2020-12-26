المصدر: (موسكو - وكالات)

ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي «ألكسندر نوفاك» للصحافيين خلال مؤتمر صحافي أمس أن موسكو ترى أن تراوح أسعار النفط ما بين 45 دولاراً إلى 55 دولاراً للبرميل، يعتبر المستوى الأمثل للسماح بتعافي إنتاجها من النفط، وفقاً لتصريحات نقلتها «رويترز».

وأشار إلى أن روسيا ستدعم زيادة إنتاج مجموعة «أوبك +» من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً من فبراير، خلال الاجتماع المقرر عقده خلال شهر يناير المقبل، إذا ظل الوضع طبيعياً ومستقراً. ومن المقرر أن تعقد «أوبك» وحلفاؤها اجتماعاً عبر الإنترنت في الرابع من يناير، والذي من المتوقع أن تناقش خلاله رفع الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في فبراير.

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